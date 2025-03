روبوت صيني يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور (فيديو)

شفق نيوز/ أثار سلوك غير متوقع لروبوت خلال مهرجان في مدينة تيانجين الصينية المخاوف بشأن موثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليها، بعدما اندفع بشكل مفاجئ نحو الحضور.

ووفقًا لموقع "ذا إيكومنوميك تايمز"، كان الروبوت، المطور من قبل شركة Unitree Robotics، يستعرض حركاته أمام الجمهور الشهر الماضي، قبل أن يفاجئ الحاضرين بمحاولته ضرب أحدهم، ما استدعى تدخّل رجال الأمن على الفور لاحتوائه.

ورغم تقليل منظمي الحدث من خطورة الواقعة ووصفها بـ"فشل روبوتي بسيط"، فإن تقارير أشارت إلى أن خللًا برمجيًا قد يكون وراء السلوك غير المنتظم للروبوت، مما دفع المنظمين إلى تعزيز تدابير الأمان لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

Chinese AI robot goes rogue and attacks a person before getting shut down! 🇨🇳 🤖Just a little preview of our bright future.. pic.twitter.com/esZRSWOBJP