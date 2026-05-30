روبوتات أميركية لتطهير "هرمز" من ألغام إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، بأن أميركا استخدمت روبوتات لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن عدداً من السفن تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، مؤكدين أن الجيش الأميركي نسق مع سفن عبرت المضيق.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن اتفاق محتمل مع إيران.

وفي تدوينة له على "تروث سوشيال" أعلن ترمب أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن حيث كتب "يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن!".

في المقابل، بحسب تدوينة ترمب، يجب على إيران فتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مع العمل على إزالة جميع الألغام المائية المتبقية إن وجدت، على حد قوله، بعد إزالة العديد منها عن طريق التفجير، باستخدام كاسحات الألغام البحرية الأميركية المتطورة.

وكانت البحرية البريطانية أعلنت استعدادها للمساهمة في تطهير الألغام من مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن مئات البحارة البريطانيين ينتظرون الأوامر لمباشرة مهامهم بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.