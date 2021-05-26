روبار رشيد تطلق أغنية باربع لغات

شفق نيوز/ كشفت الفنانة الكوردية روبار رشيد، عن اغنيتها الجديدة باللغات الكوردية والتركمانية والعربية والسريانية، من ألحان الفنان أحمد هياس واشترك في تأليف كلماتها 5 شعراء.
وقالت روبار رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن الاغنية كتبت من قبل الشاعرين الكورديين آرام بشيو وميرزا والشاعر العربي حسام السبعاوي والشاعر التركماني قحطان البياتي والشاعر السرياني كوركيس جورج.
واضاف ان فكرة الاغنية جاءت من قبل زوجها هزار رشيد، وهي لتعبير كل قومية عن حبها لكركوك من وجهة نظرها، والحديث عن الاخوة والتعايش القومي في المحافظة.