رواية عراقية تدخل القائمة الطويلة لجائزة إماراتية كبيرة

شفق نيوز/ دخلت الرواية العراقية (فوق جسر الجمهورية) للكاتبة شهد الراوي، مضمار التنافس على جائزة الشيخ زايد للكتاب، ضمن 954 مؤلفاً.

وقالت الراوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نهار الأخبار الجميلة، ودون موعد مسبق تلقيت خبر وصول رواية (فوق جسر الجمهورية) الى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للرواية، ومن بين 954 مؤلفا شاركوا في فئة الكتاب الشباب دون سن الأربعين، ترشحت الرواية لتبدأ مسيرتها نحو الجائزة".

وأضافت الكاتبة "نجاح الكتاب يعني نجاح القراء الذين يؤمنون به وبإخلاصه لمشروعه الإبداعي، فعندما أكون العراقية الوحيدة في القائمة، فهذا يعني حضوركم جميعا معي، وأن (فوق جسر الجمهورية) هي روايتنا كلنا".