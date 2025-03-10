رمضان.. أخطاء شائعة عند الإفطار والسحور تؤثر على صحتك تجنبها

شفق نيوز/ يحذر خبراء في التغذية، من أن بعض العادات المتبعة عند الإفطار والسحور قد تؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر على الجسم منها اضطرابات الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، فضلاً عن الشعور بالخمول.

وبحسب موقع "Spring Feeling"، إليك بعض الأخطاء الغذائية الشائعة التي قد تؤثر على صحتك في رمضان:

تناول الطعام بكثرة

يلجأ البعض إلى تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة فور أذان المغرب؛ ما يؤدي إلى إرهاق الجهاز الهضمي ويسبب مشكلات مثل عسر الهضم والانتفاخ.

ويوصي الأطباء ببدء الإفطار بتناول التمر والماء، ثم تناول وجبة متوازنة على مراحل لتجنب الشعور بالتخمة.

الأطعمة الدسمة والمقلية

تكثر الموائد الرمضانية بالأطعمة الغنية بالدهون مثل المقالي والمعجنات؛ ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول.

وبدلاً من ذلك، يُفضل اختيار الأطعمة المشوية أو المطهية بطريقة صحية للحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

الحلويات والمشروبات السكرية

تُعتبر الحلويات مثل الكنافة والقطايف والمشروبات المحلاة من العادات الغذائية الرمضانية الشائعة، إلا أن استهلاكها بكثرة قد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن.

وينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناولها، والاعتماد على الفواكه الطبيعية كبديل صحي.

إهمال شرب الماء

قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات الإفطار إلى الجفاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

لذلك، يُنصح بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء وتجنب المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

الأطعمة غير المناسبة

يخطئ البعض في تخطي وجبة السحور؛ ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب خلال النهار. كما أن تناول الأطعمة الغنية بالملح أو السكر قد يزيد من الشعور بالعطش والإرهاق.

ويفضل تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية للحفاظ على مستويات الطاقة.

وفي ظل أهمية شهر رمضان كفرصة لاعتماد نمط غذائي صحي، ينصح الخبراء بالاعتدال والتوازن في الطعام لتجنب المشكلات الصحية والاستفادة القصوى من فوائد الصيام.