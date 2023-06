رقم يُدخل إيطاليا في حالة استنفار.. حظر وعقوبات بحق من يرتديه لاعبين وجماهير

شفق نيوز/ حظر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، على اللاعبين ارتداء الرقم 88 في إطار مبادرة تهدف إلى محاربة معاداة السامية في كرة القدم في جميع أنحاء البلاد.

وقد وقع أعضاء الحكومة الإيطالية ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، غابرييل جرافينا، اتفاقاً بشأن هذه القضية.

لماذا حظرت إيطاليا ارتداء الرقم 88؟

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإنّ الرقم 88 هو رمز رقمي يشير إلى التحية النازية الشهيرة التي يُطلق عليها اسم "Heil Hitler" في حركة النازيين الجدد.

كما يسمح الاتفاق بإيقاف المباريات "في حالة الهتافات والأفعال والتعبيرات المعادية للسامية"، على غرار الطريقة التي يُفترض أن يتم التعامل بها مع قضايا العنصرية التي تحدث في ملاعب كرة القدم.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي: "إن المبادرة هي استجابة مناسبة وفعالة للتحيز الذي لا يطاق، والذي لا يزال يظهر في كثير من الأحيان في ملاعبنا".

وأضاف وفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية: "يجب محاربة معاداة السامية بقوة، مع كل ما يستبعد ويحتقر ويميز ضد كل إنسان وكل مجموعة اجتماعية وكل أقلية".

وتابع: "إعلان المبادرة الموقعة ليست سوى الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع، ستؤدي إلى وثيقة جديدة بشأن منع ومكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة".

فيما قال رئيس اتحاد كرة القدم في إيطاليا "غابرييل جرافينا": "إن مصداقية كرة القدم، التي تتأذى وتتضرر من السلوك التمييزي، لها انعكاس مباشر على المجتمع الإيطالي".

في آذار الماضي، ارتدى أحد المشجعين قميص لاتسيو عليه اسم "هتلرسون" والرقم "88" خلال فوز الفريق على روما 1-0 في ديربي المدينة بالكالتشيو، بينما تورط اثنان من المشجعين الآخرين، أحدهم "ألماني" في حادثة أخرى معادية للسامية من خلال تأدية "التحية النازية"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد أكدت المبادرة أن هؤلاء المشجعين الثلاثة سيُمنعون من حضور المباريات في الاستاد الأولمبي الخاص بنادي لاتسيو مدى الحياة.

وخلال الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم 2022-23، كان هناك لاعبان فقط قد ارتديا القميص رقم 88، وهما الكرواتيان "توما بيسك" لاعب خط وسط لاتسيو، و"ماريو باساليتش" لاعب وسط أتلانتا.

لماذا يرمز الرقم 88 إلى التحية النازية؟

بشكل عام، يُستخدم رقم 88 للإشارة إلى التحية النازية "Heil Hitler"، التي كانت تؤدى إلى زعيم ألمانيا النازية "أدولف هتلر"، وهو رمز شائع لهذه الحركات القومية النازية الجديدة أو المتعصبة للعرق الأبيض.

وقال ستيفن فابيان، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة فاندربيلت صوفي بيورك جيمس الأمريكية لبرنامج "Inside Edition": إن الرقم 8 يمثّل الحرف H الذي يحتل المرتبة الثامنة في الأبجدية، لذلك فإنّ رقم 88 يمثّل حرفي (HH) أي التحية النازية "Heil Hitler" المخصصة لأدولف هتلر".

في حين تشير رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، إلى أنّ الرقم 88 ليس مرتبطاً بالنازية الجديدة وحسب، وإنما أيضاً يعتبر رمزاً لحركات تفوق العرق الأبيض، وأنّ الكثيرين من أتباع هذه الحركات يرسمون الرقم 88 "وشماً" على أجسامهم، ويتم استخدامه أحياناً كتحية وداعية بين الأعضاء على وسائل التواصل الاجتماعية.

وكثيراً ما يتم دمج الرقم 88 مع رمز رقمي آخر للتفوق الأبيض، وهو الرقم 14، التي تختصر شعاراً مؤلفاً من 14 كلمة باللغة الإنجليزية وهي: (We must secure the existence of our people and a future for white children) والتي تعني بالعربية: "يجب علينا تأمين وجود شعبنا ومستقبل للأطفال البيض"، وتكتب رمزياً في عدة أشكال منها: 1488 أو 14/88 أو 14-88 أو 8814.