رقم قياسي في السياحة الإسبانية.. 94 مليون زائر خلال 2024

شفق نيوز/ سجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الماضي 2024.

وأعلن وزير السياحة الإسباني، جوردي هيريو، أن التقديرات الأولية المتاحة أظهرت أن إسبانيا استقبلت "نحو 94 مليون زائر أجنبي خلال عام 2024"، أي بزيادة 10 بالمئة عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته عام 2023 وبلغ 85.1 مليون زائر.

ولاحظ الوزير خلال مؤتمر صحافي أن بلده "يواصل تحطيم الأرقام القياسية" في مجال عدد السياح، ويؤكد تاليا مكانته في هذا القطاع الذي يشهد تنافسا كبيرا.

وارتفعت إيرادات السياحة من 108 مليارات يورو (نحو 111.10 مليار دولار) عام 2023 إلى 126 مليارا عام 2024 بحسب الوزارة.

وشددت الوزارة في بيان على أن إسبانيا "تتجه نحو نموذج سياحي أكثر جودة وتنوعا، سواء من حيث الموسم أو المنتجات أو الوجهات"، إذ أعطت الوزارة الأولوية لتحسين نوعية القطاع الذي كان لا يزال يرتكز بشكل كبير على السياحة الشاطئية.

لكنّ هذا الرقم القياسي يثير مخاوف كبيرة لدى السكان وخصوصا في الوجهات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا مثل برشلونة وملقة وجزر البليار وجزر الكناري، حيث كثرت في الأشهر الأخيرة التظاهرات الاحتجاجية على السياحة المفرطة.

وأعلنت سلطات محلية عدة عن تدابير في الأشهر الأخيرة، ومنها بلدية برشلونة التي وعدت بعدم تجديد تراخيص نحو عشرة آلاف شقة سياحية بعد انتهاء صلاحيتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2028.

واقرّ رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الاثنين بأن في إسبانيا "الكثير من أماكن الإقامة عبر تطبيق (إير بي إن بي) ولا يوجد ما يكفي من المنازل" للسكان، معلنا عن خطة لمعالجة أزمة السكن.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يعتزم زيادة الضرائب على إيجارات الشقق والمنازل المخصصة للعطلات، وفرض ضريبة تصل إلى مئة في المئة على شراء العقارات من قبل أشخاص غير مقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو من غير رعاياها.