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رقم قياسي "سخيف" يحطمه 178 هيروكازو تاناكا 

Category: منوعـات

Date: 2022-10-30T16:43:08+0000
رقم قياسي "سخيف" يحطمه 178 هيروكازو تاناكا 

شفق نيوز/ يصعب لأي كان تذكر أسماء جميع الأشخاص الذين يقابلهم في الحفلات، لكن ذلك لم يكن الحال السبت في طوكيو، حيث كان المدعوون البالغ عددهم 178 شخصا يحملون جميعاً اسم "هيروكازو تاناكا"، وقد اجتمعوا لتحطيم الرقم القياسي المسجل قبلاً من 164 امرأة يحملن اسم "مارتا ستيوارت".

فمن "هيروكازو تاناكا" البالغ من العمر 3 سنوات، إلى رجل ثمانيني يحمل الاسم عينه أتى من هانوي، ارتدى جميع المشاركين في الحفلة قميصاً يحمل اسمهم المشترك، وجلسوا في مسرح مزدحم لمدة 5 دقائق، بحسب قواعد موسوعة غينيس، قبل أن يعلن مسؤول في المنظمة رسمياً تسجيل الرقم القياسي الجديد.

وقال "هيروكازو تاناكا" الذي يبلغ من العمر 53 عاما، القائم على هذا التجمع بعد سنوات من الجهود والإخفاقات، "لم أتوقع قط أن نحطم مثل هذا الرقم القياسي السخيف".

ولتمييز 178 شخصاً يتشاركون اسم "هيروكازو تاناكا"، أُسند لكلّ منهم اسم مستعار مستوحى من هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم المفضل.

وكان الرقم القياسي العالمي "لأكبر تجمع لأشخاص يحملون الاسم والشهرة نفسيهما"، قد سجلته سابقاً 164 امرأة يحملن اسم "مارتا ستيوارت" اجتمعن في إطار برنامج تلفزيوني في نيويورك عام 2005.

وخطرت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي على بال القائم عليها عام 1994، عندما سمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول "هيروكازو تاناكا"، وشعر بـ"فرح عارم" لتشاركهما الاسم عينه.

وفشلت محاولة تحطيم هذا الرقم السياسي مرتين، لا سيما في عام 2017 عندما التقى 87 من أصحاب هذا الاسم فقط.

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