رقم غير متوقع.. كم تبلغ ثروة الفنان كاظم الساهر؟

شفق نيوز/ تعد حياة المشاهير وبالأخص الفنانين شبه مكشوفة ولا يخفى منها إلا الشيء القليل والذي قد لا يثير اهتمام معجبيهم، والبعض منهم أو أغلبهم لا يتمكنون من الحفاظ حتى على تفاصيل حياتهم الشخصية، ومن بينهم وربما أبرزهم الفنان العراقي كاظم الساهر.

في رصيد الساهر، عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة، بمختلف المجالات، والحفلات الغنائية بأعداد كاملة، لكن لديه أيضاً رصيد آخر يمثل ثروته التي جناها خلال مسيرته الفنية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "أريبيان بزنس" تبلغ ثروة كاظم الساهر حتى الآن نحو 22.8 مليون دولار أميركي.

وكان أول إدراكٍ له لمواهب الساهر العديدة من غناء وكتابة وتلحين، وهو بعمر 12 عاماً، عندما كان مع أخيه حسن في سيارة يستمعان للفنان محمد عبد الوهاب ويردد معه، فأدرك حينها أن صوته الجميل القوي ربما يكون مصدر تميّزه وخروجه من فقره وأزماته.

لهذا السبب اتجه كاظم الساهر لدراسة الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد، واشتهر بين زملائه بلقب "ملك العود"، بسبب موهبته الإستثنائية في العزف عليه، وفي أول سنة له في المعهد، ألّف أول أغنية له وهي "أين أنت".