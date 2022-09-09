أرقام قياسية لافتة بحياة الملكة إليزابيث الثانية

ودّعت الملكة إليزابيث الثانية الحياة عن عمر ناهز 96 سنة، وفق ما أعلن قصر باكنغهام مساء أمس الخميس، وبذلك تكون صاحبة ثاني أطول حكم في العالم بعد ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي توفّي عام 1715.

تميز عهد الملكة إليزابيث الثانية بأرقام قياسية عدة وأمور لافتة وفي هذه المادة نقدّم لكم الأرقام الفارقة في حياة الملكة.

الرقم 0

جالت الملكة العالم، لكنها لم تكن تملك جواز سفر لأن جوازات السفر كانت تصدر باسمها فكانت معفية منه. وللسبب نفسه لم تكن بحاجة إلى رخصة قيادة.

الرقم 1

سمحت الملكة مرة واحدة لكاميرات تلفزيون بتصوير حياتها العائلية في إطار وثائقي بثّ في العام 1969. وقد ندمت على ذلك ولم تكرر التجربة.

كان للملكة 4 أبناء و8 أحفاد و12من أبناء الأحفاد (رويترز)

الرقم 2

كانت الملكة تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة. في 21 أبريل/نيسان تاريخ مولدها، وفي ثاني سبت من يونيو/حزيران، وهو عيد ميلادها الرسمي الذي يحتفل به في ذلك الشهر بسبب الطقس المناسب أكثر لإقامة عرض عسكري وجوي في لندن.

الرقم 4

في سن الرابعة حصلت الملكة على حصانها الأول وقد سمته "بيغي" وهو هدية من والدها الملك جورج السادس. وبدأ عندها شغفها الكبير بركوب الخيل.

الرقم 16

هو عدد رؤساء الوزراء البريطانيين الذين توالوا على رئاسة الحكومة في عهدها. كان أولهم ونستون تشرشل وآخرهم ليز تراس.

الرقم 14

خلال فترة حكمها وصل 14 رئيسا لسدّة الحكم في الولايات المتحدة.

الملكة إليزابيث خلال استقبالها الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب (غيتي)

الرقم 17

"17 بورتون ستريت"؛ هو عنوان المنزل الأنيق في حي مايفير الراقي في لندن حيث ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور في 21 أبريل/نيسان 1926.

الرقم 25

السن التي أصبحت فيها إليزابيث ملكة مع وفاة والدها الملك جورج السادس.

الرقم 30

كانت الملكة إليزابيث تحب الكلاب واقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجيودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجي وكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الـ18 من عمرها عام 1944.

الرقم 39

عدد الملوك الذين سبقوها منذ وليام الفاتح في 1066.

الرقم 70

استمر حكمها لمدة 70 عاما و7 أشهر ويومين، وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.

حياة الملكة إليزابيث الثانية مع الأمير فيليب امتدت إلى أكثر من 7 عقود (غيتي)

الرقم 73

عدد سنوات زواج إليزابيث الثانية من الأمير فيليب الذي توفي العام 2021.

الرقم 117

عدد الدول التي زارتها الملكة الراحلة التي قطعت حوالي 1.7 مليون كيلومتر عبر العالم.

وفي 2002 -سنة يوبيلها الذهبي- وتزامنا مع مرور 50 عاما على توليها العرش قطعت أكثر من 48 ألف كيلومترا في المملكة المتحدة والعالم.

الرقم 250

عدد المشاركين في مسيرة تتويجها في 1953.

الرقم 300

عدد بطاقات التهنئة التي أرسلتها الملكة لتهنئة أشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100.

الرقم 626

عدد المنظمات (جمعيات ومؤسسات خيرية) التي كانت ترعاها.

الرقم 900

عدد بطاقات التهنئة التي أرسلتها الملكة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لزفافهم.

الرقم ألف

عدد المراكب التي أتت من أرجاء المملكة المتحدة والكومونولث وبقية العالم إلى نهر التايمز في لندن العام 2012 في ذكرى مرور 60 عاما لاعتلائها العرش.

وقال المنظمون إن ذلك شكّل أكبر تجمع من نوعه على نهر التايمز منذ عهد تشارلز الثاني قبل 3 قرون.

فستان زواج الملكة إليزابيث الثانية كان مرصعا بـ10 آلاف لؤلؤة (غيتي)

الرقم 8251

عدد المدعوين في مراسم تتويجها في كاتدرائية ويستمنستر. وتمثلت في المراسم 129 دولة ومنطقة.

الرقم 10 آلاف

عدد اللآلئ المستوردة من الولايات المتحدة والمستخدمة في إنجاز فستان عرس إليزابيث التي تزوجت من الأمير فيليب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.

الرقم 50 ألفا

عدد المدعوين إلى حفلات استقبال في حدائق القصر ومآدب الطعام السنوية التي تنظمها الملكة. وقد جمعت حفلات الاستقبال في الحدائق أكثر من 1.45 مليون شخص خلال عهدها.

الرقم 33 مليونا و446 ألفا و430

مدة عهد إليزابيث الثانية بالدقائق عند الساعة 17:30 في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2015 عندما حطمت مدة عهد الملكة فيكتوريا، وبذلك أصبح عهدها الأطول بين كل ملوك بريطانيا.

الملكة إليزابيث تعد من بين أغنى ملوك العالم (غيتي)

الرقم 370 مليونا

ثروتها الشخصية بالجنيه الإسترليني وفق تقديرات "صنداي تايمز" (Sunday Times) في 2022. ووفق بعض الحسابات كانت تحتل المرتبة الـ12 بين أغنى ملوك العالم. واختارتها مجلة "فوربز" (Forbes) في 2021 في المرتبة الـ70 بين أكثر النساء نفوذا في العالم.

المصدر: الفرنسية + رويترز+ الجزيرة