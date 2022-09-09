أرقام قياسية لافتة بحياة الملكة إليزابيث الثانية

ودّعت الملكة إليزابيث الثانية الحياة عن عمر ناهز 96 سنة، وفق ما أعلن قصر باكنغهام مساء أمس الخميس، وبذلك تكون صاحبة ثاني أطول حكم في العالم بعد ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي توفّي عام 1715.
تميز عهد الملكة إليزابيث الثانية بأرقام قياسية عدة وأمور لافتة وفي هذه المادة نقدّم لكم الأرقام الفارقة في حياة الملكة.
جالت الملكة العالم، لكنها لم تكن تملك جواز سفر لأن جوازات السفر كانت تصدر باسمها فكانت معفية منه. وللسبب نفسه لم تكن بحاجة إلى رخصة قيادة.
سمحت الملكة مرة واحدة لكاميرات تلفزيون بتصوير حياتها العائلية في إطار وثائقي بثّ في العام 1969. وقد ندمت على ذلك ولم تكرر التجربة.
كانت الملكة تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة. في 21 أبريل/نيسان تاريخ مولدها، وفي ثاني سبت من يونيو/حزيران، وهو عيد ميلادها الرسمي الذي يحتفل به في ذلك الشهر بسبب الطقس المناسب أكثر لإقامة عرض عسكري وجوي في لندن.
في سن الرابعة حصلت الملكة على حصانها الأول وقد سمته "بيغي" وهو هدية من والدها الملك جورج السادس. وبدأ عندها شغفها الكبير بركوب الخيل.
هو عدد رؤساء الوزراء البريطانيين الذين توالوا على رئاسة الحكومة في عهدها. كان أولهم ونستون تشرشل وآخرهم ليز تراس.
خلال فترة حكمها وصل 14 رئيسا لسدّة الحكم في الولايات المتحدة.
"17 بورتون ستريت"؛ هو عنوان المنزل الأنيق في حي مايفير الراقي في لندن حيث ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور في 21 أبريل/نيسان 1926.
السن التي أصبحت فيها إليزابيث ملكة مع وفاة والدها الملك جورج السادس.
كانت الملكة إليزابيث تحب الكلاب واقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجيودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجي وكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الـ18 من عمرها عام 1944.
عدد الملوك الذين سبقوها منذ وليام الفاتح في 1066.
استمر حكمها لمدة 70 عاما و7 أشهر ويومين، وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.
عدد سنوات زواج إليزابيث الثانية من الأمير فيليب الذي توفي العام 2021.
عدد الدول التي زارتها الملكة الراحلة التي قطعت حوالي 1.7 مليون كيلومتر عبر العالم.
وفي 2002 -سنة يوبيلها الذهبي- وتزامنا مع مرور 50 عاما على توليها العرش قطعت أكثر من 48 ألف كيلومترا في المملكة المتحدة والعالم.
عدد المشاركين في مسيرة تتويجها في 1953.
عدد بطاقات التهنئة التي أرسلتها الملكة لتهنئة أشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100.
عدد المنظمات (جمعيات ومؤسسات خيرية) التي كانت ترعاها.
عدد بطاقات التهنئة التي أرسلتها الملكة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لزفافهم.
عدد المراكب التي أتت من أرجاء المملكة المتحدة والكومونولث وبقية العالم إلى نهر التايمز في لندن العام 2012 في ذكرى مرور 60 عاما لاعتلائها العرش.
وقال المنظمون إن ذلك شكّل أكبر تجمع من نوعه على نهر التايمز منذ عهد تشارلز الثاني قبل 3 قرون.
عدد المدعوين في مراسم تتويجها في كاتدرائية ويستمنستر. وتمثلت في المراسم 129 دولة ومنطقة.
عدد اللآلئ المستوردة من الولايات المتحدة والمستخدمة في إنجاز فستان عرس إليزابيث التي تزوجت من الأمير فيليب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.
عدد المدعوين إلى حفلات استقبال في حدائق القصر ومآدب الطعام السنوية التي تنظمها الملكة. وقد جمعت حفلات الاستقبال في الحدائق أكثر من 1.45 مليون شخص خلال عهدها.
مدة عهد إليزابيث الثانية بالدقائق عند الساعة 17:30 في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2015 عندما حطمت مدة عهد الملكة فيكتوريا، وبذلك أصبح عهدها الأطول بين كل ملوك بريطانيا.
ثروتها الشخصية بالجنيه الإسترليني وفق تقديرات "صنداي تايمز" (Sunday Times) في 2022. ووفق بعض الحسابات كانت تحتل المرتبة الـ12 بين أغنى ملوك العالم. واختارتها مجلة "فوربز" (Forbes) في 2021 في المرتبة الـ70 بين أكثر النساء نفوذا في العالم.
المصدر: الفرنسية + رويترز+ الجزيرة