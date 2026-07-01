رفع القيود عن نماذج الذكاء الاصطناعي لـ"أنثروبيك"

شفق نيوز- متابعة

رفعت الولايات المتحدة القيود التي فرضتها على تصدير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك" بعد أكثر من أسبوعين من بدء سريانها.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، أن وزارة التجارة الأميركية ألغت القيود المفروضة على تصدير نموذجي الذكاء الاصطناعي "ميثوس 5" و"فيبل 5"، مؤكدة أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء استعادة الوصول إلى النموذجين.

وكانت الحكومة الأميركية قد أمرت "أنثروبيك" في وقت سابق بتعليق إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للمواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو الشركة، ما دفعها إلى حجب النموذجين بالكامل امتثالا للقرار.

ويتميز نموذج "ميثوس" بقدرة متقدمة على اكتشاف الثغرات البرمجية، ومن ضمنها الثغرات التي قد تكون ظلت غير مكتشفة لعقود، فيما سبق أن استخدمته السلطات الأميركية وعدد من الشركات المختارة للمساعدة على رصد هذه الثغرات ومعالجتها.

وفي المقابل، أثارت هذه القدرات مخاوف منذ البداية من إمكانية استغلال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي كسلاح إلكتروني خطير إذا وقع في الأيدي الخطأ.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في رسالة نشرتها وسائل إعلام أميركية للإعلان عن رفع القيود، إن "أنثروبيك" وافقت، ضمن جملة من الالتزامات، على تحديد المخاطر الأمنية في نماذجها ومعالجتها بصورة استباقية.