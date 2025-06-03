رفضت الارتباط به فقتلها في عيد ميلادها.. نهاية مأساوية لتيكتوكر شهيرة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الثلاثاء، عن توقيف رجل بتهمة قتل التيكتوكر الشابة سناء يوسف والتي يتابع حسابها أكثر من 800 ألف شخص، لأنها رفضت الاستجابة لطلباته الكثيرة عبر الإنترنت للارتباط به.

وقُتلت المؤثرة البالغة 17 عاما مساء أمس الاثنين داخل منزل عائلتها في إسلام آباد، العاصمة التي سبق أن شهدت جريمة قتل نسائية صادمة في يوليو (تموز) 2021 عندما قطع باكستاني أمريكي ثري رأس شريكته نور مقدم، لرفضها الزواج منه.

وكانت وسائل إعلام محلية أوردت قبل أسبوعين تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه.

والثلاثاء، عقد قائد شرطة إسلام آباد، سيد علي ناصر رضوي، مؤتمرا صحافيا ندد فيه بـ"جريمة القتل المروعة والوحشية" التي راحت ضحيتها سناء يوسف على يد رجل شوهد يتجوّل حول منزلها لساعات.

وأكد ناصر رضوي أن الشرطة أوقفت شابا يبلغ 22 عاما من فيصل آباد، شرق البلاد، حيث فرّ بعد مقتل سناء يوسف. وأضاف "رفضت الارتباط به مرارا. حاول التواصل معها مرارا وتكرارا، لكنها دأبت على رفضه".

وقبل ساعات قليلة من وفاتها، نشرت يوسف مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقطع قالب حلوى عيد ميلادها.

وعلّق مستخدمو الإنترنت في بلد تقول فيه 80% من النساء إنهن تعرضن للتحرش في الأماكن العامة، بعبارات منها "ارقدي بسلام" و"العدالة لسناء".