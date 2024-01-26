رغم انقلاب مركبتها "رأسا على عقب".. اليابان تدخل التاريخ بالوصول الى سطح القمر

شفق نيوز/ أعلنت وكالة استكشاف اليابانية (JAXA)، اليوم الجمعة، انقلاب مركبة "SLIM" التي أرسلتها إلى القمر رأسا على عقب أثناء هبوطها على سطحه، فيما أصبحت الدولة الخامسة تاريخياً التي تهبط لها مركبة على القمر.

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة هبطت على مسافة تبعد 55 مترا شرق نقطة الهبوط التي كان من المخطط أن تنزل فيها على سطح القمر، وقالت "نعتقد أننا نجحنا في إظهار تقنية الهبوط بدقة تصل إلى 100 متر".

ونشرت (JAXA) أيضا صورا التقطتها "SLIM" مباشرة بعد هبوطها على سطح القمر، وظهرت في هذه الصور عدة صخور موجودة على سطح القمر، أطلق الخبراء اسما على كل منها.

ونظرا لأن "SLIM" هبطت رأسا على عقب، فلا يمكنها الحصول على الكهرباء من الألواح الشمسية الموجودة فيها، لذا قام الخبراء بإيقاف تشغيل بعض أنظمة الجهاز لتوفير الطاقة، وينتظرون حتى تتغير زوايا سقوط الضوء، وبعد ذلك يمكن للألواح الشمسية أن تبدأ بالعمل.

هبطت المركبة القمرية اليابانية على سطح القمر في 19 يناير الجاري، وبعد مرور بعض الوقت تمكن المتخصصون على الأرض من الاتصال بها، ومع هبوط SLIM، أصبحت اليابان الدولة الخامسة في التاريخ (بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والصين والهند) التي تهبط لها مركبة على سطح القمر.