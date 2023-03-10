رغم الانتقادات.. عالم الزلازل الهولندي يثير الذعر عن نشاط جديد

شفق نيوز / بينما ما يزال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، يتلقى الانتقادات والاتهامات بإثارة الذعر حول العالم، نتيجة تحذيره مراراً من "زلزال هائل" وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الماضي، توقع اليوم الجمعة، نشاطاً زلزالياً جديداً أقوى من اليومين السابقين.

وجاءت آخر توقعات هوغربيتس، من خلال تغريدة له، قال فيها: "نظرًا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو. لكن التقلبات (الجوية) الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس".

ويعتمد هوغربيتس، على حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.

وقبلها استنكر متابع يدعى جاسون باتن توقعاته وسأله عن طريقة حسابه للقوى التي تأتي من الكواكب والقمر وتأثيرها على الجاذبية في الأرض، فرد عليه هوغربيتس بالسؤال: "من فضلك أعطني الدليل أن القمر لا يسبب الزلازل". واستطرد قائلا: "كيف تحدد القوة الخارجية المطلوبة لتمزيق صدع معين إذا لم يكن بالإمكان قياس مستويات الإجهاد التكتوني؟".

يُذكر أن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الذعر حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير، وتسبب في سقوط أكثر من 51 ألف قتيل ما بين تركيا وسوريا، إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والمشردين.