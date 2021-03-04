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الصين تجبر الوافدين اليها بإجراء المسحة الشرجية

Category: منوعـات

Date: 2021-03-04T15:03:23+0000
الصين تجبر الوافدين اليها بإجراء المسحة الشرجية

شفق نيوز / قررت السلطات الصينية إلزامية المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا المستجد على جميع الأجانب القادمين إليها، بحسب صحيفة التايمز البريطانية

وذكرت الصحيفة أن بكين بررت الخطوة بأن المسحة الشرجية "أكثر دقة" من باقي طرق الفحص الأخرى.

وبموجب القرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

ونقلت وسائل إعلام الصين الرسمية عن لي تونغزينغ، وهو طبيب أمراض الجهاز التنفسي، قوله إن المسحات الشرجية أفضل "لأن آثار الفيروس تبقى لفترة أطول في عينات البراز عكس الأنف أو الحلق".

وجاء القرار بعد احتجاج ياباني على إخضاع يابانيين للمسحة الشرجية. وطالبت طوكيو من بكين وقف إجراء هذا الفحص لمواطنيها، مشيرة إلى أنها تتسبب في "آلام نفسية"، وفقا لما ذكره متحدث باسم الحكومة. 

وفي فبراير الماضي، اتهم دبلوماسي أميركي الحكومة الصينية بإجبار موظفين أميركيين على إجراء المسحة الشرجية للكشف عن العدوى.

وكان "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها" قد أصدر تعليمات، في مارس الماضي، تتضمن ضرورة أخذ عينة من البراز من المرضى، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فعندئذ يتم إدخال سلك بلاستيكي مزود بقطنة في فتحة الشرج لمسافة 3 إلى 5 سنتيمترات.

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