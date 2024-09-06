أرض العجائب.. "لابلاند" مدينة من وحي الخيال (صور)

شفق نيوز/ تتميز المدن والمناطق القريبة من القطب الشمالي بطبيعة خلابة وبعض الظواهر الطبيعية التي لا يراها البعض إلا في أفلام الخيالي العلمي، ومن هذه المدن "لابلاند" التي تقع في أقصى شمالي فنلندا.

وتتميز "لابلاند" بمناظر طبيعية خلابة وبرية نقية، وتشتهر المنطقة بالأضواء الشمالية، والليالي القطبية، وشمس منتصف الليل خلال أشهر الصيف.

ويُعدُّ أفضل وقت لزيارة "لابلاند" هو بين أيلول/ سبتمبر ونيسان/ أبريل، إذ تكون الفرصة أكبر لمشاهدة الأضواء الشمالية وتجربة الأنشطة الشتوية.

وبحسب موقع Hand Luggage Only، فيما يلي أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها عند زيارة "لابلاند":

الأضواء الشمالية

تعد الأضواء الشمالية واحدة من أبرز التجارب التي يمكن الاستمتاع بها في "لابلاند"، خاصة في الليالي الصافية بين أيلول/ سبتمبر ونيسان/ أبريل.

ولرؤية هذا العرض الطبيعي بأفضل صورة، يُفضل الابتعاد عن المناطق التي تعاني تلوث ضوئي.

التزلج مع كلاب الهاسكي

التزلج على الثلج مع كلاب الهاسكي يعد تجربة ممتعة وممتدة عبر القرون، ويمكنك الاختيار بين جولات طويلة ومغامرات مليئة بالتزلج، أو جولات أكثر استرخاءً، إذ تجلس في زلاجة مغطاة بالبطانيات، وتستمتع بالرحلة بين المناظر الطبيعية الخلابة.

قرية سانتا كلوز

تعدُّ قرية سانتا كلوز واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا، خاصة خلال فصل الشتاء، وتضم القرية كل ما يتعلق بعيد الميلاد، من ورشة سانتا إلى حيوانات الرنة الشهيرة مثل رودولف.

يمكنك أيضًا مشاهدة عروض الأضواء الشمالية في حديقة القطب الشمالي.

قرية الثلج

تقع قرية الثلج في كيتيلا، وهي فندق مصنوع كاملًا من الجليد والثلوج، ويُعَاد بناؤه سنويًّا، ويضيء الفندق بألوان مدهشة، ما يمنحه أجواءً ساحرة.

الكوخ الزجاجي الجليدي

للحصول على تجربة فريدة، يمكن الإقامة في الكوخ الزجاجي الجليدي بفندق Star Arctic، وتتيح هذه الأكواخ رؤية الأضواء الشمالية من داخلها، ما يتيح لك مشاهدة هذا العرض الطبيعي وأنت مسترخٍ في السرير.