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رصد "مسار مقلق" لكوكب الأرض بفعل الظواهر الطبيعية

Category: منوعـات

Date: 2021-08-14T09:05:07+0000
رصد "مسار مقلق" لكوكب الأرض بفعل الظواهر الطبيعية

شفق نيوز / أبدت وكالة علمية أمريكية، يوم السبت، قلقها إزاء ازدياد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي، وذلك بعد تصنيفها شهر يوليو/تموز على أنه الشهر الأكثر حرا المسجل على كوكب الأرض.

وقال رئيس الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد في بيان إن "في حال كهذه فإن المرتبة الأولى هي الأسوأ".

وأوضح أن "شهر تموز هو عموماً الشهر الأشد حرا في العام، لكن يوليو 2021 تجاوز ذلك ليصبح الشهر الأكثر حرا الذي يسجل على الإطلاق".

ويضاف الرقم القياسي الجديد وفق "سبينراد" إلى "المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي".

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