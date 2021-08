رصد "سحابة ميثان ضخمة" في سماء العراق

شفق نيوز/ رصدت شركة تحليلات جغرافية مقرها باريس، حدوث "سحابة" لغاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري، في سماء العراق في يوليو/ تموز الماضي، تزامناً مع حدوث تسريب في المنطقة ذاتها.

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن خط أنابيب تديره شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية قام بتسريب غاز البترول المسال في 20 يوليو/ تموز، بالقرب من مكان اكتشاف عمود كبير من غاز الميثان غربي البصرة. واستمر الحادث أقل من بضع ساعات ولم يفرز أي غاز ميثان، بحسب مسؤول في الشركة العراقية التابعة للحكومة.

وغاز البترول المسال هو مادة قابلة للاشتعال مشتقة من مصادر الوقود الأحفوري، ويتم الحصول عليه خلال عملية تكرير النفط الخام، أو يستخرج من تدفقات النفط والغاز عند خروجها من الأرض.

ويتكون إلى حد كبير من البروبين والبيوتان، ولكنه غالبا ما يحتوي أيضا على كميات صغيرة من الميثان والإيثان. ويتم شحنه كسائل في خطوط الأنابيب ويتحول إلى غاز عند درجة حرارة الغلاف الجوي العادي والضغط.

وتم اكتشاف سحابة الميثان المشار إليها بواسطة شركة التحليلات الجغرافية "كايروس" التي تقوم بتحليل بيانات الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية لتعقب الانبعاثات.

ورصدت السحابة على بعد 140 كيلومترا غرب البصرة، وقد أطلقت الميثان بمعدل 73 طنا في الساعة، وفق الشركة.

