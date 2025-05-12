رصد توهج شمسي قوي وتأثيراته تصل الأرض

شفق نيوز/ رصد معهد الجيوفيزياء التطبيقية في العاصمة الروسية موسكو، يوم الاثنين، توهجاً شمسياً قوياً من الفئة M1.9، وقع في منطقة البقع الشمسية (N08W89) 4079، واستمر لمدة 11 دقيقة.

وبحسب بيانات رصد المعهد، فإن تأثير انفجارات الأشعة السينية الشمسية على طبقة الأيونوسفير للأرض وصل خلال الـ24 ساعة الماضية إلى المستوى R1، كما وصلت درجة اضطراب المجال المغناطيسي للأرض إلى المستوى G1".

وكان خبراء في معهد علوم الفلك في الأكاديمية الروسية للعلوم قد حذروا الشهر الماضي من خطر ازدياد العواصف المغناطيسية التي تؤثر على الأرض بسبب التوهجات الشمسية.

وتقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها، وتصنف من الأخف إلى الأقوى: A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.

وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.