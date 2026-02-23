إرشادات غذائية وطبية لتسهيل صيام مرضى السكري بأمان

شفق نيوز- متابعة

أكد أطباء، أنه ومع حلول شهر رمضان فإن قرار صيام مريض السكري يجب أن يُبنى على تقييم طبي فردي، لأن السكري ليس حالة واحدة، كما أن استجابة الجسم للصيام تختلف من شخص لآخر.

وينصح مختصون بضرورة مراجعة الطبيب قبل بدء الصيام، خصوصًا لمرضى السكري من النوع الأول، أو من يعتمدون على الإنسولين، أو من يعانون مضاعفات مزمنة.

وبشكل عام، قد يتمكن بعض مرضى السكري من النوع الثاني، ممن يتمتعون باستقرار نسبي في مستويات السكر ولا يعانون مضاعفات خطيرة، من الصيام مع الالتزام بالإرشادات الطبية.

وفي المقابل، يُنصح بعدم الصيام للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل:من لديهم تاريخ متكرر لهبوط السكر الحاد، ومن يعانون من ارتفاعات شديدة غير مسيطر عليها، فضلا عن الحوامل المصابات بالسكري، ومرضى السكري مع مضاعفات متقدمة في القلب أو الكلى".

ويُعد هبوط السكر في الدم من أبرز التحديات خلال الصيام، وتشمل أعراضه الدوخة، التعرق، الرجفة، تشوش الرؤية، أو تسارع ضربات القلب.

ويشدد الأطباء على ضرورة كسر الصيام فورًا عند ظهور هذه العلامات أو عند تسجيل قراءات منخفضة، لأن الاستمرار في الصيام قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

كما يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في استقرار السكر، حيث يوصي مختصون بـ: بدء الإفطار بكميات معتدلة وتجنب الإفراط المفاجئ.

واختيار كربوهيدرات معقدة بطيئة الامتصاص وتقليل السكريات السريعة والحلويات المركزة، كذلك الحرص على وجبة سحور متأخرة وغنية بالألياف والبروتين، وتعديل الأدوية والإنسولين".

كما أن الجفاف قد يفاقم اضطرابات السكر، لذا يُنصح بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، كما يُفضَّل ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار، مع تجنب الجهد الشديد خلال ساعات الصيام.