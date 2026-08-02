رسوب جماعي في كليات الطب بصعيد مصر يشعل أزمة

شفق نيوز- القاهرة

أثارت نسب الرسوب المرتفعة بين طلبة المرحلة الأولى في عدد من كليات الطب البشري بصعيد مصر جدلاً واسعاً، بعدما أظهرت نتائج العام الجامعي الحالي انخفاضاً ملحوظاً في معدلات النجاح.

وبحسب النتائج المعلنة، بلغت نسبة الرسوب في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا نحو 67%، مقابل نسبة نجاح بلغت 33%، فيما سجلت كلية الطب بجامعة أسيوط نسبة رسوب 56%، ووصلت في جامعة سوهاج إلى نحو 49%.

وأعادت هذه النتائج الجدل بشأن أسباب ارتفاع نسب الرسوب، وسط تساؤلات عما إذا كان ذلك يعود إلى صعوبة الامتحانات أو تطبيق معايير تقييم أكاديمية أكثر صرامة.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، أحمد عكاوي، لموقع العربية نت، إن ارتفاع نسب الرسوب لا يعكس تشدداً غير مبرر، وإنما يأتي في إطار الالتزام بالمعايير الأكاديمية وضمان جودة مخرجات التعليم، مؤكداً أن تقييم الطلبة يتم وفق أسس علمية موحدة بهدف تخريج أطباء مؤهلين.

من جانبها، أكدت جامعة سوهاج أن النتائج جاءت وفق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى استمرار تطوير منظومة التعليم والتقييم بما يسهم في إعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والمهنية.

بدوره، دعا عضو مجلس النواب المصري أشرف أمين إلى إجراء تقييم شامل لمنظومة التعليم الطبي، يشمل المناهج وطرق التدريس وآليات الامتحانات، للوقوف على أسباب تكرار ارتفاع نسب الرسوب، ولا سيما بين طلبة السنة الأولى.

ويرى أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، للعربية، أن الظاهرة تعود إلى عوامل عدة، أبرزها صعوبة انتقال الطلبة من نظام الثانوية العامة إلى الدراسة الجامعية، واختلاف أساليب التقييم، إضافة إلى أن مجموع الثانوية العامة لا يعكس دائماً استعداد الطالب لدراسة الطب، في ظل اعتماد النظام الجامعي على التقييم المستمر والاختبارات الدورية.