رسمياً.. آيفون 16 و16+ المواصفات والأسعار

شفق نيوز/ أزاحت شركة أبل الأمريكية، يوم الاثنين، الستار عن الهاتفين الجديدين آيفون 16 وآيفون 16 بلس، وذلك خلال حدثها السنوي "It's Glowtime" على مسرح ستيف جوبز في Apple Park بولاية كاليفورنيا.

وأكدت شركة أبل التكهنات التي قالت إن كامير آيفون 16 سوف تأتي بتصميم جديد رأسي، وأشارت إلى أن هاتف iPhone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

وأوضحت أبل في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.

مواصفات آيفون 16 و16 بلس

يمكن ضبط زر الإجراء لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط الاختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، والمزيد. مع نظام التشغيل iOS 18، يمكنه فعل المزيد لأنه يمكنك أيضا تعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الإجراء، ويمكن لمطوري الجهات الخارجية الآن تحديد خيارات مركز التحكم.

وإلى جانب زر الإجراء، يمكن أن تحتوي جميع طرز ‌iPhone 16‌ على زر التقاط، الموجود على الجانب الأيمن من آيفون أسفل زر الطاقة، وعلى أجهزة iPhone الأمريكية، سيكون هناك هوائي mmWave على طرازات ‌iPhone 15‌، مع تحرك الهوائي إلى اليسار في تشكيلة ‌iPhone 16‌.

سيتم استخدام زر التقاط الصور والفيديو، وسوف يستجيب للضغط واللمس للحصول على دعم إضافي للإيماءات. سيؤدي الضغط الخفيف إلى التركيز التلقائي، في حين أن الضغط القوي سوف يلتقط اللقطة. سيؤدي التمرير إلى اليسار واليمين إلى التكبير أو التصغير، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين أوضاع الصورة والفيديو.

مميزات آيفون 16 وآيفون 16 بلس

بدلا من الكاميرا القطرية التي استخدمتها شركة أبل في موديلات ‌iPhone‌ العديدة الأخيرة، أصبح لدى ‌iPhone 16‌ و16 Plus ترتيب كاميرا عمودي لنظام الكاميرا ذات العدسة المزدوجة. ويسمح الترتيب الرأسي لأجهزة iPhone بالتقاط الفيديو المكاني لـVision Pro.

اختارت شركة أبل شاشة OLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتي قد تعمل على تحسين عمر البطارية مع زيادة السطوع الإجمالي في آيفون 16 وأيفون 16 بلس.

قدمت أبل مع آيفون 16 وأيفون 16 بلس شرائح A18 وهي موجودة في جميع طرازات ‌iPhone 16‌، مما يعني أن ‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus القياسيين سيدعمان ميزات Apple Intelligence التي تأتي في ‌iOS 18‌.

حصل كلا طرازي ‌iPhone 16‌ على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، مقارنة بـ6 غيغابايت في طرازات الجيل السابق من أجل دعم الذكاء الاصطناعي. وتأتي الهواتف بتصميم حراري جديد من شأنه مكافحة ارتفاع درجة الحرارة وتحسين الأداء.