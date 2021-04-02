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رسمياً.. "إنستغرام" يطرح ميزة لمنافسة "تيك توك"

Category: منوعـات

Date: 2021-04-02T20:32:11+0000
رسمياً.. "إنستغرام" يطرح ميزة لمنافسة "تيك توك"

شفق نيوز/ أعلن مطورو الشبكة الاجتماعية "إنستغرام" عن إطلاق ميزة "Reels Remix"، وهي أداة لتسجيل مقاطع فيديو مدمجة مع مقاطع حالية لمستخدمين آخرين، تحاكي ميزة "Duet" بتطبيق التواصل الصيني الشهير "تيك توك".

ووفق قناة "wio news" الإخبارية، فإن هذه "الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مُعاد مزجه من فيديو ريلز، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين تحميل مقطع فيديو بالإضافة إلى فيديو مستخدم آخر، ينتج عنه مقطع جديد".

وأوضح "إنستغرام" عبر مقطع مصور كيفية استخدام الميزة الجديدة، إذ كل ما عليك فعله لإعادة دمج مقطع ما سوى الانتقال إلى الشخص الذي تريد إعادة الدمج معه، والنقر على زر القائمة (3 نقاط)، وحدد "Remix this Reel".

كما يمكنك تسجيل الفيديو الخاص بك أو تحميل مقاطع أو لقطات مسجلة مسبقًا.

ويتوافر أيضًا خيار التحكم في مستوى الصوت في الميزة الجديدة، حيث يمكن للمستخدم أيضًا التحكم في مستواه الأصلي أو المسجل، وإضافة تعليق صوتي، إلى جانب وظائف التحرير الأخرى.

وكانت الشبكة المملوكة لـ"فيسبوك" أطلقت ميزة الفيديو القصير "ريلز" في آب/أغسطس 2020، والتي تتيح تسجيل مقاطع قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية، بهدف "ضرب تيك توك" على خلفية المعركة الدائرة والمستمرة بين مواقع التواصل الاجتماعي.

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