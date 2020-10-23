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رسمياً.. أمريكا ترخص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-10-23T05:42:45+0000
رسمياً.. أمريكا ترخص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

شفق نيوز/ أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، ترخيصاً كاملا لاستعمال عقار ”ريمديسيفير“ لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/ مايو، وفق ما أفادت شركة ”غلعاد“ التي تصنع هذا الدواء.

وأعلنت ”غلعاد“ تلقيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم ”فيكلوري“، موضحة أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

وعقب الإعلان ارتفع سهم ”غلعاد“ في بورصة نيويورك بنسبة 4%.

 

 

 

 



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