رسمياً.. أبل تطلق "آيفون 15" وهذه أبرز المواصفات والإضافات الجديدة

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أبل" خلال مؤتمرها السنوي، الثلاثاء، عن هواتف آيفون 15 الجديدة، وساعاتها "أبل ووتش 9"، والجيل التالي من "آبل ووتش ألترا 2".

وافتتح المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، المؤتمر السنوي الذي انتظره عشاق "أبل" في مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا، حيث أعلن عن المنتجات الجديدة للشركة.

وبحسب الشركة، فإن هواتف آيفون 15 ستكون في 4 إصدارات وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وسيكون آيفون 15 باللون الأسود والأصفر والوردي والأخضر و الأبيض. وسيدعم آيفون 15 ميزة Dynamic Island (الجزيرة التفاعلية) التي ظهرت لأول مرة في آيفون 14 وآيفون 14 برو ماكس، وهي عبارة عن نافذة صغيرة أعلى الشاشة، يمكن من خلالها عرض النشاط الحالي للجهاز مثل الموسيقى والخرائط والوقت وغيرها.

والهاتف مزود بكاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل لالتقاط صور فائقة الدقة، ومنفذ من نوع "يو إس بي- سي" USB-C.

ويقول موقع "ياهو" إن الشركة مضطرة لاستخدام هذا المنفذ نظرا لأن جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استخدام منفذ الشحن هذا بدءا من العام المقبل.

وآيفون "برو" مزود بنفس المنفذ بالإضافة إلى أنه سيكون "أول هاتف آيفون مصنوع من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء".

والهاتف يعمل بشريحة معالج A17 Pro.

وكشفت "أبل" عن ساعتها الذكية والتي تأتي بشريحة معالج S9، والتي تقدم مستوى فائقا من معالجة البيانات، حيث يمكن معالجة البيانات على الساعة بسرعة دون الحاجة إلى خوادم "أبل".