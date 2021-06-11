سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسمياً.. الإعتراف بالمحيط الخامس على الأرض

Category: منوعـات

Date: 2021-06-11T04:48:32+0000
رسمياً.. الإعتراف بالمحيط الخامس على الأرض

شفق نيوز/ ضمن تحديث للخرائط الأول من نوعه منذ أكثر من 100 عام، أضافت شبكة "ناشيونال جيوغرافيك"، المحيط المتجمد الجنوبي إلى قائمة المحيطات في العالم.

وبذلك يصبح للأرض خمسة محيطات بعد الإعلان الرسمي.

وكانت ناشونال جيوغرافيك قد أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بالمحيط الجنوبي رسميا، وهو المساحة المائية المحيطة بالقارة المتجمدة الجنوبية.

ووفقا للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإنه "تاريخيا، هناك أربعة محيطات تحمل أسماء: الأطلسي، الهادئ، الهندي، والمتجمد الشمالي".

وأضافت المؤسسة أن "معظم البلدان – بما يشمل الولايات المتحدة – تعترف الآن بالمحيط الجنوبي (أنتاركتيكا) على أنه المحيط الخامس".

وأوضحت ناشونال جيوغرافيك أن المحيط الجنوبي تم الاعتراف به من قبل مجلس الولايات المتحدة للأسماء الجغرافية كجسم مائي يمتد من ساحل أنتاركتيكا إلى خط العرض 60 جنوبا.

وتم تقديم اقتراح بحدود المحيط للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، إلا أن بعض الدول لم توافق على الحدود المقترحة، ما حال دون التصديق على الأمر من قبل أعضاء المنظمة.

related

الأرض تصل إلى أقرب مسافة من الشمس

Date: 2021-01-02 21:19:59
الأرض تصل إلى أقرب مسافة من الشمس

الأرض تتزحزح.. علماء يحددون موعد "التحام القارات"

Date: 2021-01-23 15:52:51
الأرض تتزحزح.. علماء يحددون موعد "التحام القارات"

ابتكار "أدق" خريطة للأرض على الإطلاق

Date: 2021-02-26 20:09:37
ابتكار "أدق" خريطة للأرض على الإطلاق

الارض تواجه خطر اصطدام بكوكيب.. بعد ايام

Date: 2021-03-12 10:24:46
الارض تواجه خطر اصطدام بكوكيب.. بعد ايام

كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض.. وناسا تكشف خطورتهما

Date: 2021-05-05 10:00:56
كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض.. وناسا تكشف خطورتهما

"خطر نهاية العالم يعود".. سيناريو جديد لدمار الأرض خلال شهر

Date: 2019-07-18 22:46:34
"خطر نهاية العالم يعود".. سيناريو جديد لدمار الأرض خلال شهر

هل يصبح الحلم حقيقة؟.. محاولات لإطلاق البشر إلى القمر بـ"مصعد"

Date: 2019-09-18 21:21:15
هل يصبح الحلم حقيقة؟.. محاولات لإطلاق البشر إلى القمر بـ"مصعد"

كيف يؤدي رائد الفضاء المسلم فريضتي الصلاة والصيام؟

Date: 2019-09-26 21:04:09
كيف يؤدي رائد الفضاء المسلم فريضتي الصلاة والصيام؟