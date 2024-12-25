رسميا.. الولايات المتحدة تعتمد "النسر الأصلع" طائرا وطنيا

شفق نيوز/ حصل "النسر الأصلع" الذي ظل رمزا لقوة الولايات المتحدة طيلة أكثر من 240 عاما على تكريم، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.

ووقع الرئيس جو بايدن (امس الثلاثاء) على تشريع أرسله إليه الكونغرس يعدل قانون الولايات المتحدة ويجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، طائرا وطنيا.

وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم.

وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، تطبع صورته على الوثائق والعلم الرئاسي، إضافة إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية.