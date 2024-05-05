"رسائل صوتية" تكشف عن إصابة المطرب السعودي محمد عبده بمرض عُضال

شفق نيوز/ كشفت تسجيلات صوتية "مؤثرة"، إصابة المطرب السعودي الكبير، محمد عبده، بالسرطان، حين تحدث عن تلقيه العلاج الكيماوي في باريس.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نسبت إلى المطرب السعودي الملقب بـ"فنان العرب"، وهو يواسي الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قبل وفاة الأخير بيوم.

وقال محمد عبده في رسالة صوتية لصديقه الراحل قبل وفاة عبد المحسن بليلة، إنه يتلقى العلاج الكيماوي في باريس.

وقال محمد عبده: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب وصديق العمر.. أنا وأنت شكّلنا خريطة المملكة.. وخرجنا بكلمة واحدة مفهومة ومرغوبة".

وأضاف باكيا: "أنت تتلقى العلاج بالكيماوي، وأنا مثلك أتلقى الآن العلاج بالكيماوي في باريس، إصابتنا بالمرض هي من محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل من خدم بلاده مثلنا".

وكان الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قد توفي السبت، عن عمر 75 عاما، بعد معاناة مع المرض.