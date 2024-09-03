رسام أمريكي يرسم لوحاته بـ"دم البشر" في قبضة الشرطة

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الأميركية القبض على فنان "سيئ السمعة" في مدينة نيويورك، كان يرسم بالدم البشري، وقد وجدت بحوزته أسلحة غير مرخصة وكميات كبيرة من المخدرات.

وبدأت القصة باستدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع وود بتوتنفيل، بعد بلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي، ليكتشفوا أن هذا الشخص هو نسينت كاستيجليا، 42 عاما، فنان الوشم المعروف، والذي يتابعه آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

وخلال عملية البحث، صادرت الشرطة أسلحة نارية وذخائر إضافية، بما في ذلك بندقية "موسبرغ" عيار 12، مع 6 طلقات في المخزن، والتي تم العثور عليها مخبأة داخل خزانة غرفة نوم كاستيجليا.

ووفقا لمصادر شرطية، تم ضبط مسدس من نوع "KelTec" عيار 22 مزود بمخزن كبير من الرصاصات. كما تم العثور على مسدس "سيكامب" عيار 32.

ولوحات كاستيجليا، التي تم عرضها في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجالت العالم، مخطوطة بالكامل بالدم البشري.

وفورا، تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وبينما كان الفنان يتلقى الإسعافات الأولية، تم إخطارهم بوجود سلاح ناري في غرفة نومه.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على مسدس "سميث آند ويسون إي زد" عيار 380، فيه رصاصة واحدة في المخزن و7 طلقات على عمود سريره، مما استدعى تنفيذ مذكرة تفتيش في اليوم التالي.

ويصف أعماله بأنها "لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية"، وفقا لموقعه على الإنترنت. كما يتم الترويج لأعماله كفنان وشم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كاستيجليا للشرطة إنه اشترى مسدس "كيلتيك" وسجله في ميدان رماية في فلوريدا، لكن التحقيقات أكدت أنه لم يكن لديه ترخيص لحيازة الأسلحة النارية في مدينة نيويورك.

ووجهت إليه السلطات تهمة حيازة سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني، وتم احتجازه في جزيرة رايكرز بكفالة قدرها 100 ألف دولار أميركي نقدا.

ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الجنائية في سانت جورج يوم الجمعة القادم.