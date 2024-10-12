رسالة "مؤثرة" من إليسا في ظل أهوال الحرب بلبنان (فيديو)

شفق نيوز/ وجهت الفنانة اللبنانية، إليسا، رسالة مؤثرة لبلدها الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحزب الله منذ نحو 3 أسابيع.

جاء ذلك خلال حفل أحيته، أمس الجمعة، على ملعب كوكاكولا أرينا في دبي، حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لإليسا من الحفل، وهي تلقي كلمة مؤثرة للبنان بعد عودتها إلى المسرح.

وقالت إليسا: "أمضيت أياماً عديدة خلف التلفزيون، أتابع مثل كل الناس، خاصة أبناء بلدي، وأدركت أنه ليس لدي ما أقدمه"، مضيفة: "قررت أن أعود إلى عملي، وأظهر صورة بلدي الحلوة، وأقول للناس إن بلدي ستعود أحلى مما كانت عليه، وهذه مرحلة مؤقتة نمر فيها".

وأشارت إلى التزاماتها تجاه بلدها وفرقتها الموسيقية والأشخاص التي تتحمل مسؤوليتهم، مؤكدة أنها لن تتوقف عن الحياة، وستستمر.

هذا وتفاعل الكثيرون على مواقع التواصل مع كلمتها. حيث علق البعض بالقول: "طالما لدى لبنان من يحبه مثلك، البلد سيعاد إعمارها وستكون أفضل من قبل إن شاء الله"، كما أضاف آخرون: "الدني تهز ولا تقع، كيف إذا ست الدني بيروت؟ لا تقع، ولن تهزم... وستعود أقوى وكلها حب وجمال.. بصوتك ومعك".