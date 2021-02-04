رسالة سلام.. روبار رشيد تشدو لكركوك أغنية بأربع لغات

شفق نيوز/ كشفت الفنانة الكوردية روبار رشيد، يوم الخميس، عن اغنيتها الجديدة باللغات الكوردية والتركمانية والعربية والسريانية وهي من ألحان الفنان أحمد هياس واشترك في تأليف كلماتها 5 شعراء.

وقالت روبار رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز، ان الاغنية كتبت من قبل الشاعرين الكورديين آرام بشيو وصلاح ميرزا والشاعر العربي حسام السبعاوي والشاعر التركماني قحطان البياتي والشاعر السرياني كوركيس جورج.

واضافت رشيد ان فكرة الاغنية جاءت من قبل زوجها هزار رشيد، مبينة ان مشاركة الشعراء جاءت لتعبر كل قومية عن حبها لكركوك من وجهة نظرها، والحديث عن الاخوة والتعايش القومي في المحافظة.

واشارت الى ان تسجيل الصوت والتوزيع الموسيقي تم من قبل وحيد كرماشاني (من ايران) والفرقة الموسيقية عبارة عن مجموعة من العازفين الايرانيين والكورد في شرق كوردستان، منوهة الى ان العمل في الاغنية انتهى حاليا وسيتم انتاجه عبر الفيديوكليب خلال فترة وجيزة.

وعن الهدف من الاغنية اكدت رشيد هو ايصال رسالة السلام والتعايش بين قوميات كركوك الى العالم كله.