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"رزم الدولارات" تثير غضب متابعي محمد رمضان

Category: منوعـات

Date: 2021-02-25T17:28:06+0000
"رزم الدولارات" تثير غضب متابعي محمد رمضان

شفق نيوز/ تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم عنيف من جمهوره بسبب الطريقة التي استخدمها لترويج أغنيته الجديدة "Versace baby"، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“ وهو يستعرض نقوده بطريقة وصفها الجمهور بالمستفزة، وذلك بقيامه بوضع كمية كبيرة من الدولارات الأمريكية في بنطاله في إشارة منه إلى ثرائه الفاحش.

وعلَّق رمضان على الصورة قائلًا: "هل أنتم جاهزون.. Versace baby.. ترقبوا الكليب قريبًا.. ثقة في الله نجاح".

وما أن نشر النجم المصري صورته الجديدة حتى انهالت عليه التعليقات الناقدة.

وقال أحد المعلقين، "خلاص عرفنا أنك غني، غلط إللي أنت بتعمله ده يارمضان، إيش مقصرة المخابئ معه يوم يحط فلوسه هكذا، عندنا مثل يقول خفْ من الجائع إذا شبع ولا تخفْ من الشبعان إذا جاع، وهو ينطبق عليه".

وكان الفنان المصري أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في صور مع إسرائيليين، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية لوقفه، قبل أن تبرّئه لاحقًا.

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