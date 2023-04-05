أردوغان يقود أول سيارة "توغ" وحوار طريف مع زوجته.. فيديو وصور

شفق نيوز/ نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان لأول سيارة من طراز "توغ" (TOGG) الكهربائية المحلية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد كان برفقة أردوغان وعقيلته، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والمدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG) كورجان قرة قاش.

من جهته، أطلع قره قاش الرئيس التركي على مميزات السيارة، وخصائصها.

وقالت أمينة أردوغان عند قيادة الرئيس التركي السيارة على سبيل الفكاهة: "السيارة لي، عليك القيادة على هذا الأساس"، ليرد عليها أردوغان: "القيادة معي الآن وعليك الامتثال للقائد، ليس المهم أن تكون السيارة لك، المهم من يقف خلف المقود".

وقدمت أمينة أردوغان شكرها لكل من ساهم في صناعة السيارة التركية.

وتسلم الرئيس أردوغان يوم الاثنين الماضي أول سيارة "توغ" الكهربائية المحلية، في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

Muazzam muhabbet ☺️-Emine Erdoğan: Araba benim Tayyip ona göre.-Recep Tayyip Erdoğan: Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o.#TOGG pic.twitter.com/O7umW1hAer — Marginale (@themarginale) April 4, 2023