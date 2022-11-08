سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أردوغان يقود قطاراً ويغني مع الأطفال.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2022-11-08T20:38:39+0000
أردوغان يقود قطاراً ويغني مع الأطفال.. فيديو

شفق نيوز/ شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أداء إحدى الأغاني التركية مع أطفال من داخل قمرة قيادة قطار قام بافتتاحه بولاية غازي عنتاب.

وظهر أردوغان داخل قمرة القطار وحوله أطفال وهو يردد معهم كلمات إحدى الأغاني التركية، بينما يقوم بقيادة القطار بنفسه.

ونشر الفيديو فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الأحد الماضي.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1589327691999690752

وعلق ألطون، على الفيديو بعبارة قال فيها: "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".

كما نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مقطع فيديو في اليوم التالي يظهر فيه أردوغان خلال نزوله من الطائرة وفي استقباله مجموعة من الأطفال، الذي تبادل معهم بعض الأحاديث قبل أن يسمح لهم بالصعود على سلم الطائرة.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1589722356301574145

 

related

بسبب "أضاحي العيد" .. إصابة 5 آلاف جزار بجروح في تركيا

Date: 2022-07-10 07:26:10
بسبب "أضاحي العيد" .. إصابة 5 آلاف جزار بجروح في تركيا

إصابة "إبراهيم تاتليس" بحادث سير مروع.. صور 

Date: 2022-08-25 09:50:41
إصابة "إبراهيم تاتليس" بحادث سير مروع.. صور 

تركيا تعلن اعتقال "أكبر محتال بتاريخ الجمهورية"

Date: 2022-08-30 15:13:08
تركيا تعلن اعتقال "أكبر محتال بتاريخ الجمهورية"

شاهد.. بوتن وأردوغان يتناولان "آيس كريم"

Date: 2019-08-28 20:52:45
شاهد.. بوتن وأردوغان يتناولان "آيس كريم"

شاهد: أتراك يعتدون بالضرب على قطريين داخل مول بالدوحة

Date: 2019-06-11 21:18:24
شاهد: أتراك يعتدون بالضرب على قطريين داخل مول بالدوحة

بالفيديو.. كنافة طولها 80 مترا استغرق صناعتها أسبوع وأعدها 10 أشخاص

Date: 2019-07-25 22:49:25
بالفيديو.. كنافة طولها 80 مترا استغرق صناعتها أسبوع وأعدها 10 أشخاص

اكتشاف كنز بقيمة 6 مليارات دولار في تركيا

Date: 2020-12-23 12:06:01
اكتشاف كنز بقيمة 6 مليارات دولار في تركيا

أطول امرأة في العالم تريد الاحتفاء بالاختلافات بين البشر

Date: 2021-10-15 09:16:36
أطول امرأة في العالم تريد الاحتفاء بالاختلافات بين البشر