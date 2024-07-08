أرخص 10 دول تكلفة للسائحين

شفق نيوز/ حددت شركة "InterNations" المعنية بالشؤون الاقتصادية، عشر دول الأقل تكلفة لمن يقصدها من السائحين تصدرتها دول آسيوية.

ووفقاً للشركة فقد حلت فيتنام للعام الرابع على التوالي، في رأس قائمة الدول الأقل تكلفة بالنسبة للوافدين في تصنيف يرتب 53 وجهة على مستوى العالم فيما يتعلق بالأمور المالية الشخصية.

وترصد القائمة كيف يشعر الوافدون حيال خمسة جوانب أخرى على مستوى الحياة في الخارج وهي جودة الحيادة والسعادة وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج ومؤشر أساسيات الوافدين الذي يستند إلى الحياة الرقيمة واللغة والإسكان.

وعلى الرغم من مركز فيتنام المتقدم، إلا أنها جاءت بالمرتبة الـ40 على مستوى جودة الحياة، والمركز الـ29 فيما يتعلق بالأساسيات بالنسبة للوافدين مثل الحياة الرقمية والإسكان واللغة، بينما جاءت في المركز الـ14 بالنسبة للعمل في الخارج مع الأخذ في الاعتبار الراتب والأمن الوظيفي والآفاق المهنية.

وشارك في هذه الدراسة 12 ألف مغترب في 174 إقليماً على مستوى العالم، والذي يوفر أيضاً رؤى تشمل وجهات النظر حول أفضل وأسوأ أماكن للعيش وجودة الحياة والعمل في الخارج.

وهيمنت الدول الآسيوية على قائمة هذا العام، إذ احتلت 6 مراكز من أصل أول 10 مراكز. وبالنسبة لفيتنام قيم 86% من الوافدين تكلفة المعيشة بشكل إيجابي، مقارنة بنسبة 40% على مستوى المتوسط العالمي.

كما أعرب 65% من الوافدين في الدولة الآسيوية عن رضاهم عن وضعهم المادي مقارنة بنسبة 54% عالمياً.

هذا وقال أكثر من 68% من المشاركين إنهم راضون عن صاف دخلهم إذ أكدوا أنه أكثر من كاف لتوفير حياة مريحة مقارنة بمستوى 41% عالمياً.

وقفزت فيتنام من المركز الـ24 إلى الثالث في 2024 على مستوى الرضا الوظيفي العام.

وإليك الترتيب:

1- فيتنام

2- كولومبيا

3- إندونيسيا

4- بنما

5- الفلبين

6- الهند

7- المكسيك

8- تايلاند

9- البرازيل

10- الصين