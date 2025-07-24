رحيل نجم المصارعة الأسطوري هالك هوغان عن 71 عاماً

شفق نيوز- متابعة

توفي نجم المصارعة الحرة الأسطوري، هالك هوغان، يوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وتم تأكيد وفاة هوغان من قبل المروج إريك بيشوف، شريكه في دوري المصارعة الحرة للهواة "ريل أمريكا فري ستايل" الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ولم تتوفر تفاصيل عن سبب وفاته على الفور.

وتصدر "ذا هالكستر" راسلمينيا ثماني مرات، وربما كانت مباراته الأكثر تميزًا في حدث WWE الرئيسي عام 1987 ضد أندريه ذا جاينت الذي يزن 520 رطلاً - معلمه - في بونتياك سيلفردوم أمام حشد قياسي آنذاك بلغ 93,173 متفرجًا.

وفاز هوغان ببطولة المصارعة العالمية الترفيهية ست مرات خلال مسيرته المهنية.

وكان هوغان - واسمه الحقيقي تيري بوليا - يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات ووزنه 320 رطلاً في أوج عطائه، وكان يدخل الحلبة بسروال داخلي أصفر، وحذاء، ووشاح، وعضلاته منتفخة، وجسده لامعًا. يرافقه موسيقى "ريل أمريكان" الخاصة به، كان يمزق ثيابه ويضع يده على أذنه للجمهور الصاخب.

وبعد المباراة، كان الجمهور يحصل على ما يستحقه أيضًا. كان هوغان يضع يده على أذنه مرة أخرى ويقوم بحركات استعراضية، ويظهر عضلات ذراعيه "24 بوصة بايثون" وغالبًا ما يلوح بعلم أمريكي كبير. كان هذا كله جزءًا من "هولكامانيا".

وقال: "عندما نقول 'هولكامانيا ستبقى إلى الأبد'، إنها خالدة".

وداخل الحلبة، بدأ كـ "بيبي فيس" (بطل)، ثم أعاد اختراع نفسه كـ "هيل" (شرير يكسر القواعد).

وقادته مهاراته التمثيلية المبالغ فيها بشكل طبيعي إلى هوليوود، حيث جسد شخصية المصارع ثندربس في فيلم روكي 3 (1982) في أول ظهور له على الشاشة الكبيرة.