رحيل مذيعة التلفزيون المصري "بشكل مفاجئ اثناء نومها"

شفق نيوز/ توفيت المذيعة المصرية "شيرين دويك" بعد وعكة صحية سريعة، وبشكل مفاجئ، (مساء الأربعاء).

ونشرت الإعلامية "ميرفت المليجي" عبر حسابها على فيسبوك نبأ وفاة زميلتها، إثر ألم في المعدة لم يستغرق سوى ساعات معدودة وبعدها لفظت أنفاسها الأخيرة.

“وقالت المليجي، إن الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء.. ألم في المعدة ثم تشخيص الطبيب أنه قولون .. ثم وفاة اثناء النوم بعد ساعات”.

وأضافت المليجي: "ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة.. ادعولها بالرحمه وربنا يصبر أبناءها وأهلها .. وخالوا بالكوا من صحتكم الدنيا فعلاً صغيره وكل يوم بتصغر أكتر".

كما أعلنت "نائلة فاروق" رئيسة التلفزيون المصري، وفاة الإعلامية "شيرين الدويك" المذيعة بالتلفزيون الحكومي إثر جلطة في الشريان التاجي.

تخرجت الدويك في كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية، ثم التحقت بالتلفزيون المصري وعملت في القناة الأولى والفضائية المصرية.

قدمت عددا من البرامج منها "نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات"، كما قدمت برنامج "جناب السفير".

تلقت المذيعة الراحلة عروضاً للعمل في الفن لكنها فضلت العمل الإعلامي وتقديم البرامج.