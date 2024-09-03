رحيل "صانع مجد" الدراما اللبنانية إيلي سعادة

شفق نيوز/ نعت نقابة الممثلين اللبنانيين، المخرج إيلي سعادة الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة: "إيلي سعادة وداعاً. فنّان من بلادي، مخرج أغنى الدراما اللبنانيّة في الزمن الجميل بالعديد من الأعمال القيّمة مع رفيقة دربه النجمة الراحلة نهى الخطيب سعادة. كان واحداً من المخرجين الكبار في الدراما المحلية والعربية. عُرضت أعماله على الشاشات جميعها في العالم العربيّ عندما كانت الدراما اللبنانية في قمّة حضورها. غادرنا من عالم الشقاء إلى عالم البقاء".

وتابع البيان: "إنّ نقابة الممثلين تنعى إليكم مخرج الدراما الكبير إيلي سعادة، وتتقدّم من عائلته وأصدقائه ومحبيه بأحرّ التعازي".

وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري كرم المخرج الراحل منذ أشهر، وتسلّمت الدرع ابنته ندى بالنيابة عن والدها إيلي سعادة.

ويوصف إيلي سعادة بأنه "أحد صناع مجد الدراما اللبنانية" حيث قدم للتلفزيون عددا من أهم وأبرز المسلسلات مثل: "غرباء"، "مياسة"، "القيد"، "حنين"، "النهر"، "لمن تغني الطيور"، "الهاجس"، "شهيرات في الحب" وغيرها من الأعمال.