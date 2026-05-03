رحيل صاحب أشهر لقطة جسّدت "نصر حرب أكتوبر 1973"

شفق نيوز- القاهرة

توفي حسانين أحمد، صاحب أشهر لقطة خلّدت لحظات النصر في حرب أكتوبر 1973، والتي وقعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وشارك حسانين أحمد، ابن محافظة الشرقية، في العمليات العسكرية، وظهرت له صورة حماسية لحظة عبوره مع الجيش المصري خط بارليف، الذي بنته إسرائيل بعد سيطرتها على شبه جزيرة سيناء في حرب 1967، وهو ينظر إلى السماء للطائرات المصرية التي تحركت لضرب مواقع الجيش الإسرائيلي في سيناء.

وأصبحت الصورة رمزاً وثق الروح المعنوية للجيش المصري في الوقت الحالي، وتُستخدم بشكل واسع حتى الآن في الذكرى السنوية لحرب أكتوبر.

ومن المقرر أن تُقام جنازة أحمد، يوم الأحد، في مدينة العاشر من رمضان، وسط حضور متوقع من الأهالي والشخصيات العامة.

ولفت أبناء المدينة في نعيهم للراحل، إلى أن "حسانين كان رمزاً وطنياً عاصر مرحلة هامة في التاريخ المصري الحديث، لتظل صورته شاهدة على بطولات الجيش المصري".