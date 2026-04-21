رحيل سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الثلاثاء، بوفاة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد بعد صراع مع المرض.

وجاءت وفاة الفنانة حياة الفهد، التي تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني أثرت خلالها الساحة الخليجية والعربية بعشرات الأعمال الخالدة.

وخلفت وفاة "سيدة الشاشة الخليجية" إرثاً فنياً كبيراً سيبقى في ذاكرة الأجيال كواحدة من أبرز رموز الدراما.

وكانت الفنانة الراحلة قدمت خلال مسيرتها الطويلة أعمالًا فنية مؤثرة في المسرح والتلفزيون، تركت من خلالها بصمة بارزة في ذاكرة الجمهور.

وشاركت حياة الفهد في عدد كبير من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا على مستوى الكويت والخليج، وأسهمت في تطوير المشهد الدرامي، عبر أدوار متنوعة جسّدت قضايا اجتماعية وإنسانية.

ويُنظر إلى رحيلها على أنه خسارة كبيرة للساحة الفنية الخليجية، بالنظر إلى تاريخها الممتد وعطائها الذي استمر لعقود.