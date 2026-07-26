رحيل رائد المسرح الموصلي محمد الزهيري عن 70 عاماً

شفق نيوز- نينوى

نعت نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى، يوم الأحد، رحيل الفنان المسرحي والرائد الموصلي محمد الزهيري، الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 70 عاماً.

وقال رئيس نقابة الفنانين في نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "الراحل يُعد واحداً من أبرز قامات الحركة المسرحية والفنية في المحافظة، وترك بصمة جليلة في ذاكرة الفن العراقي على مدى أكثر من أربعة عقود".

وولد الزهيري عام 1956، وبرز منذ سبعينيات القرن الماضي ممثلاً ومخرجاً، حيث شارك في أكثر من 50 عملاً مسرحياً مع مختلف الفرق الموصلية، أبرزها "مأساة جيفارا" و"الجندي المجهول". كما ساهم في أعمال تلفزيونية وسينمائية لافتة كفيلم "موت بائع الطيور" ومسلسل "حرب البسوس"، ليظل اسماً مضيئاً وذاكرةً حية للمسرح والتنوير في نينوى.