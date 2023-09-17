رحيل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ توفي مساء اليوم الأحد، الفنان المصري أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وعانى أشرف مصيلحي مع مرض السرطان منذ أكثر من سنتين، وساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام بحسب ما كشفت زوجته.

وسبق أن طالبت المخرجة منال الصيفي، الدعاء لزوجها أشرف مصيلحي، بعد تدهور حالته الصحية، وقالت إنه "لا يأكل ولا يشرب، وحالته الصحية غير مستقرة، ويعيش حاليًا على الأجهزة فقط، أتمنى كل الناس تدعيله الدعاء بيغير القدر".

ويعد آخر عمل شارك فيه أشرف مصيلحي مسلسل الطاووس عام 2021 وقبلها بعام شارك في الاختيار الجزء الأول والذي تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، وشارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.