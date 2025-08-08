رحيل الفنان المصري سيد صادق عن 80 عاماً

شفق نيوز – القاهرة

توفي الفنان المصري سيد صادق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا، وفق ما أعلن نجله (لؤي) عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".

وأفاد نجل الراحل أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بطريق الفيوم.

عرف سيد صادق بأدواره المتنوعة في السينما والدراما، حيث برع في تقديم أدوار الشر والخارجين على القانون، وشارك في عدد كبير من الأعمال الشهيرة.

من أبرز أفلامه "الإمبراطور" مع أحمد زكي، و"النمر والأنثى" مع عادل إمام، و"كدة رضا" مع أحمد حلمي، بالإضافة إلى مسلسلات مثل "فرقة ناجي عطا الله" مع عادل إمام، و"الحقيقة والسراب" مع فيفي عبده، و"لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف.

ترك الفنان الراحل بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، وخلّف وراءه إرثًا فنيًا غنيًا امتد لسنوات طويلة.