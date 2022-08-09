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رحيل الفنانة المصرية رجاء حسين عن 83 عاما

Category: منوعـات

Date: 2022-08-09T08:25:37+0000
رحيل الفنانة المصرية رجاء حسين عن 83 عاما

شفق نيوز/ أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، صباح الثلاثاء، وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونعى أشرف زكي، الراحلة رجاء حسين عبر تغريدة بحسابه الشخصي على موقع “تويتر” كتب فيها: “الفنانة الكبيرة رجاءً حسين في ذمة الله”.

ورجاء حسين فنانة مصرية ولدت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية المصرية، وتعتبر واحدة من أقدم الفنانات العربيات، حيث كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم قلوب الناس عام 1954، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 68 عاماً.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسلسل “واحة الغروب” عام 2017، كما تكرمت في حزيران/ يونيو الماضي في المهرجان القومي للسينما في مصر لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.

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