رحمة رياض تخسر جنينها الأول بعد إجهاضها في تركيا

شفق نيوز/ فقدت المطربة العراقية رحمة رياض، طفلها الاول في احدى المستشفيات التركية، وفق ما ذكره الصحفي اللبناني المختص في مجال الفن، إيلي مرعب.

وقال مرعب في تغريدة عبر تويتر، "دعواتنا وصلواتنا للنجمة رحمة رياض وزوجها النجم الكسندر علوم بعد خسارة رحمة طفلها"، مضيفا أن "رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا.".في السياق، نشرت رحمة رياض منشورا عبر خاصية "الستوري" في انستغرام قالت فيه "حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم".