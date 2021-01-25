أرجوحة أطفال بين أمريكا والمكسيك تحصد جائزة أفضل تصميم لـ2020

Category: منوعـات

Date: 2021-01-25T16:30:49+0000

شفق نيوز / فاز تركيب جدار أرجوحة التوازن التفاعلي المؤقت، من تصميم المعماريين في كاليفورنيا رونالد رائيل وفيريجينا سان فراتيلو، بجائزة بيزلي للتصميم لعام 2020، وهي جائزة سنوية ومعرض يديره متحف التصميم في لندن ويتكون التركيب الذي نُفذ في يوليو/ تموز 2019، من ثلاث أرجوحات توازن وردية زاهية اللون ومتفرقة تخترق فجوات الجدار الفولاذي الحدودي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك وسمح هذا التركيب للأطفال من مدينة إل باسو، في تكساس، ومجتمع أنابرا في خواريز بالمكسيك، باللعب معاً على الرغم من الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 20 قدماً، والذي يقف على أكثر الحدود عبوراً في العالم، ويعد كذلك موقع مستمر للانقسام السياسي وصُمم جدار أرجوحة التوازن لتوضيح العلاقة الجوهرية بين البلدين، بالتعاون مع مجموعة فنان خواريز كوليكتيفو تشوبيك

related

ظهر واختفى فجأة.. "الهيكل الغامض" يثير حيرة الأميركيين

Date: 2020-11-30 14:59:47

اكتشاف ضخم يفتح الباب لفك لغز انقراض الماموث

Date: 2020-09-04 15:52:19

مفاجأة صادمة.. ضابط شرطة روّع كاليفورنيا بـ87 ضحية قتل واغتصاب

Date: 2020-08-21 19:12:12

العثور على جرذ عملاق بحجم سيارة.. ومفاجأة عند فحصه

Date: 2020-09-24 14:24:01

رسمياً.. واشنطن تحظر "تيك توك" و"وي تشات"

Date: 2020-09-18 14:21:32

كانت تصور عملية خطف "مزيفة".. فلقيت حتفها

Date: 2020-10-09 14:38:55

الأمريكيون يجمعون 50 مليون دولار لشراء جثة لينين

Date: 2020-09-19 14:58:19

"قرابين بشرية".. اكتشاف جماجم نساء وأطفال في "برج الرعب"

Date: 2020-12-12 14:51:36