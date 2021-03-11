سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رجل يشترى بيتاً بيورو واحد فقط في إيطاليا.. وهذه نصيحته

Category: منوعـات

Date: 2021-03-11T16:36:13+0000
رجل يشترى بيتاً بيورو واحد فقط في إيطاليا.. وهذه نصيحته

شفق نيوز/ راجت عروض عقارية مغرية، خلال السنوات الأخيرة، في جزيرة صقلية، مع طرح بيوت للبيت بسعر لا يكاد يصدق وهو يورو واحد فقط، لكن الأمر لا يخلو من شروط وعقبات، وهو ما يوضحه رجلٌ أسترالي أقدم على عملية الشراء.

وعرضت سلطات الجزيرة بيوت كثيرة للبيع بيورو واحد، في مسعى إلى إعادة الحياة لبعض البلدات النائية والمهجورة.

وقال داني ماكوبين، الذي يبلغ 56 سنة، وهو أسترالي الأصل، إنه أقدم على شراء بيت بهذا السعر في صقلية، بعدما لقي تشجيعا واسعا من قبل معارفه.

وتشترط السلطات على من يشتري بيتا بيورو واحد، أن يتعهد بإجراء عملية ترميم وإصلاح له في غضون ثلاث سنوات، فضلا عن الالتزام بقضاء أغلب الوقت في المكان.

ويقول ماكوبين، الذي أقام في لندن خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة، إنه وجد الأمر بمثابة تحد، حتى وإن كان قد زار إيطاليا مرارا.

وأوضح أنه قضى أكثر من 10 أعوام وهو يقوم بأعمال التطوع الخيرية في إيطاليا، لكن تجربة العيش والاستقرار مختلفة تماما.

واتخذ "المغامر" الأسترالي هذا القرار، وهو يدرك أن أهالي بلدة موسومولي، لا يتحدثون الإنجليزية، وربما يجد مشكلة في التواصل معهم.

ويصل تعداد السكان في هذه البلدة الإيطالية إلى 11 ألفا، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويضيف ماكوبين أنه ارتاد 25 بيتا في البلدة قبل أن يتخذ قراره بشأن البيت الذي سيشتريه، ويصف عملية الشراء بالسهلة والمُيسرة.

وقام الرجل الأسترالي بشراء البيت حتى يحوله إلى منظمة خيرية وغير ربحية لتقديم الطعام وإتاحة تجارب للطباخين من مختلف دول العالم، وهو يسكن في بيت بالإيجار ريثما يكتمل الإصلاح.

واستطاع ماكوبين أن يجمع تبرعات قدرها 22 ألف جنيه أسترليني حتى يمضي قدما في المشروع الخيري.

ويبدو ماكوبين راضيا اليوم عن قراره، وينصحُ من يريد الشراء بأن يفعل، حتى وإن كان الأمر يتطلب جهدا، لأن الشخص المهتم بالعرض العقاري الزهيد لا يمكنه الشراء، عن بعد، بيورو واحد، ويبقي البيت في ملكيته.

related

بالفيديو| نسف جسر جنوة في إيطاليا خلال 7 ثوان

Date: 2019-06-28 21:21:52
بالفيديو| نسف جسر جنوة في إيطاليا خلال 7 ثوان

"ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. فما هو السر؟

Date: 2020-03-08 16:25:08
"ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. فما هو السر؟

بعد 20 قرناً.. العثور على رفات شخصين وتحديد هويتهما

Date: 2020-11-21 16:19:45
بعد 20 قرناً.. العثور على رفات شخصين وتحديد هويتهما

رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف بعد مشاجرة مع زوجته

Date: 2020-12-03 20:34:13
رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف بعد مشاجرة مع زوجته

إيطاليا.. اكتشاف مطعم أثري فيه أطعمة تعود لنحو 2000 عام

Date: 2020-12-26 16:50:56
إيطاليا.. اكتشاف مطعم أثري فيه أطعمة تعود لنحو 2000 عام

إيطاليا تحظر "تيك توك" للصغار بعد وفاة طفلة بسبب "لعبة الوشاح"

Date: 2021-01-23 16:04:03
إيطاليا تحظر "تيك توك" للصغار بعد وفاة طفلة بسبب "لعبة الوشاح"