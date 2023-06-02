رجل يتعرى في الفاتيكان احتجاجا على حرب أوكرانيا

قال مصدر بالفاتيكان لرويترز إن رجلا يزور كاتدرائية القديس بطرس، تجرد من ملابسه ووقف عاريا على المذبح الرئيسي للكنيسة فيما بدا أنه احتجاج على الحرب في أوكرانيا.

وكان لدى الرجل نقش على ظهره يتضمن كلمات تدعو لإنقاذ أطفال أوكرانيا. وأضاف المصدر أن الرجل كان على جسده جروح أصاب بها نفسه بأظافره.

وأكد أن حراس الفاتيكان سلموا الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى الشرطة الإيطالية. ووقعت الحادثة قبل إغلاق الكنيسة مباشرة بعد ظهر الخميس.

ونشرت عدة مواقع إعلامية إيطالية صورا للحادث التقطها سائحون.