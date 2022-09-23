رجل قانون أردني "بارز" يُقدم على قتل زوجته وابنه

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الأردنية يوم الجمعة، إن شخصا قتل زوجته وابنه في جرش شمال غرب البلاد، دون أن تكشف عن هويته إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن الجاني "شخصية قانونية معروفة".

ونقلت الوكالة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن "أحد الأشخاص أقدم اليوم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش".

https://twitter.com/Police_Jo/status/1573275198652121090

وأضافت الوكالة؛ أن المصابين نقلا إلى المستشفى حيث "ما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه".

كما قالت الوكالة إن السلطات قررت "حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من قبل شخص على عائلته في مدينة جرش"، عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.

وشمل قرار الحظر، وفق المصدر نفسه، عدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

وفي وقت لم تذكر الوكالة هوية أو صفة الجاني، قالت "عمون" إن حظر النشر يتعلق بـ"واقعة إطلاق نار من قبل شخصية قانونية معروفة على زوجته وابنه في محافظة جرش".