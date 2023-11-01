أربيل تحتضن حفل تكنو وتطلق PHANTOM V FLIP 5G

شفق نيوز/ أطلقت TECNO، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية أول هواتفها القابلة للطي PHANTOM V FLIP 5G، في فندق ديفان في أربيل وسط حضور مجموعة من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين ومدونين تقنيين، و وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين. كان الحدث احتفالا بالجماليات الأيقونية والابتكارات القوية لشركة.TECNO

كان هناك العديد من اللحظات المميزة، مثل منصة عرض إظهار الهاتف الذكي الجديد PHANTOM V FLIP 5G . سلط عرض المنصة الضوء على نجاح تكنو في إنشاء جهاز ليس فقط قطعة من التكنولوجيا القوية، ولكن أيضا كجزء من عالم الأزياء المميز ليجمع بسلاسة بين الشكل والوظيفة.

بعيدا عن المنصة، تضمن الحدث أيضا منطقة عرض للحالات المخصصة PHANTOM V FLIP 5G . بالإضافة إلى ذلك كان هناك مساحة حيث يمكن للضيوف التفاعل واستكشاف مجموعة من الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء من تكنو.من PHANTOM V FLIP 5G و PHANTOM V FOLD ، إلى جانب مجموعة من أجهزة CAMON 20 الفنية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الاحترافية وسماعات الأذن والمزيد

PANTOM V FLIP 5Gهو أحدث هاتف ذكي فليب من تكنو وأول أجهزتها الرائدة القابلة للطي. يضمن عامل الشكل القابل للطي شكلا مثاليا بحجم الجيب. يأتي مع غطاء جلدي كلاسيكي فاخر بنمط الليتشي، مما يمنحه مظهرا أنيقا وراقيا. متوفر بخيارين للألوان ، الفجر الصافي و الأسود الأيقوني. يتميز الجهاز بشاشة غطاء متعددة الاستخدامات مع شاشة أموليد مقاس inch1.32 . يمكن لهذه الشاشة الدائرية أن تعرض خلفيات قابلة للتخصيص ، وحيوانات أليفة افتراضية تفاعلية 3D وأكثر من ذلك فتح الهاتف يكشف عن شاشة بحجم 6.9 inch وبدقة 2640×1080 بيكسل ، يتميز PHANTOM V FLIP 5G بنظام كاميرا متعدد الاستخدامات مع كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل + 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش أمامي ، بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الهاتف معالجDimensity 8050 ثماني الأنوية بسرعة 3.0 GHz، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتميز أيضاً بذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام. يعتمد هذا الهاتف الذكي على نظام أندرويد 13 ونظام تشغيل HiOS 13.5 الجديد الذي يضمن تجربة مستخدم سلسة وبطارية 4000 مللي أمبير قادرة على الشحن السريع بقوة 45 واط في الساعة. بالإضافة، مع 2 ترقيات نظام التشغيل أندرويد و 3 سنوات من تصحيحات الأمان.

إلى جانب إطلاقPHANTOM V FLIP 5G ، كان هناك قسم خيري مع مؤسسة جودال الخيرية لبيع الصور التي التقطت مع كامون 20 بريمير والتبرع بالمال للأطفال ذوي الدخل المحدود، تكنو كأول علامة تجارية للهاتف المحمول قامت بهذا العمل الخيري في حدث إطلاق منتج جديد.

يتوفر PHANTOM V FLIP 5G في العراق بسعر منخفض بشكل لا يصدق يبلغ 599 دولارا ، وهو ما يعادل تقريبا 959000 دينار عراقي. ما يجعل هذا العرض أكثر تميزاً هو أنه يتضمن ساعة احترافية مجانية كهدية.